Власти Поморья получили предложения жителей для программы совместного развития с НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области получили подготовленные региональной рабочей группой предложения для программы развития совместно с Ненецким автономным округом (НАО). Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее руководитель рабочей группы в Архангельской области по интеграции с НАО, зампред Архангельского облсобрания депутатов Виталий Фортыгин сообщил ТАСС, что рабочая группа закончила сбор предложений и пожеланий, поступивших от местных жителей, и передаст их врио главы региона.

"Виталий Фортыгин в конце заседания [рабочей группы] передал главе региона [Александру Цыбульскому] папку с предложениями, уже поступившими от жителей области в программу совместного развития", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, речь идет о разработке программы повышения качества жизни двух регионов. Договоренность о создании такой программы в мае была достигнута во время встречи глав НАО и Архангельской области с главой Минвостокразвития Александром Козловым, а также вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Как добавляется в сообщении, врио главы региона на заседании предложил продолжить работу над программой в рамках подгрупп, направления которых обозначили жители региона. "Это люди, хорошо понимающие и знающие территорию. Я думаю, что мы сможем по этим направлениям развить нашу работу и продолжить ее вместе с правительством России. У нас появилась уникальная возможность привнести совершенно другой темп развития двух территорий", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития регионов. Местные жители смогут участвовать в разработке программы. Для этого в ближайший месяц планируется создать специальную интернет-площадку, где эксперты и жители регионов смогут оставлять предложения и голосовать за них. В программе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые помогут развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. Документ также должен предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут пользоваться такие проекты.