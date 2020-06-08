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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 3 029
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Еще 59 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших в результате заражения достигло 3 029. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 029 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 476 658 случаев заражения, выздоровели 230 688 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 197 018 человек, в том числе 2 001 за последние сутки. Выздоровели всего в городе 104 347 заразившихся. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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