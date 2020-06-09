Сотрудники ООН рассказали о роли русского языка в своей жизни

ООН, 8 июня. /ТАСС/. Русский язык стал для владеющих им сотрудников ООН не только инструментом профессионального общения, но и верным другом, кормильцем и проводником во вселенную русской литературы. В этом признались участники масштабного онлайн-проекта, который постоянное представительство РФ при ООН приурочило к отмечаемому 6 июня Международному дню русского языка.

"Географическая всеохватность и широкая тематическая палитра этой инициативы свидетельствуют о том, насколько востребован русский язык на всех направлениях деятельности организации, как он сближает людей при исполнении профессионального долга даже в самых горячих точках", - подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя в обращении к участникам мероприятия "Клуба русской книги ООН", которое прошло по видеосвязи по случаю Дня русского языка. Дипломат поблагодарил всех, кто "несет знамя" русского языка в ООН.

Сотрудники ООН и русский язык

Александр Туболец из Белоруссии трудится в ООН письменным переводчиком. "Для меня русский язык - не только родной наряду с белорусским, не только язык общения с друзьями и коллегами, но еще и рабочий переводческий инструмент. Филигранный инструмент, позволяющий передавать даже непереводимую игру слов русскими выражениями, столь изящными по форме и емкими по содержанию", - поделился он в своем видеообращении. "Русский язык - не только верный друг и товарищ, но и кормилец, - продолжил он. - Волка ноги кормят, а переводчика - язык".

В рамках акции на страницах постпредства в соцсетях и на русскоязычных аккаунтах ООН были размещены краткие видеообращения работников всемирной организации, которые рассказали о роли русского языка в своей жизни и ООН в целом. "На нашу инициативу откликнулись не только соотечественники, но и иностранцы из более чем десяти стран мира, включая Шри-Ланку, Италию, Аргентину, Великобританию, Индию, - отметил пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский. - Многие из них в течение долгих лет учили русский язык и теперь успешно применяют его в своей профессиональной деятельности".

Участниками акции стали миротворцы, несущие службу в горячих точках, представители секретариата ООН, эксперты из ЮНЕСКО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и многие другие. "Мне повезло, что я родился в СССР, с раннего детства пошел детский сад и школу, где было обучение на русском, - поделился Эрлан Бакаев из Киргизии, который служит в полевом офисе миссии ООН в Южном Судане. - Всю сознательную жизнь я изучал и разговаривал на русском языке". Он уточнил, что документация в офисе ведется на английском, но в повседневной жизни он и его коллеги используют русский язык.

"Благодаря русскому языку я стала специалистом и получила работу в ФАО, - поведала сотрудник ФАО Широма Сатиапала, родом из Шри-Ланки. - Что самое главное, я обрела много друзей из России и разных стран мира. Русский язык дал мне возможность познакомиться с огромной русской литературой". О значении русского языка в деятельности ВОЗ, в том числе в сфере борьбы с пандемией коронавируса в рамках проекта рассказала россиянка Светлана Аксельрод, которая занимает пост директора департамента организации.