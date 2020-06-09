Госдума обсудит смягчение наказания за нетяжкие преступления для беременных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий смягчать уголовное наказание беременным и матерям с детьми до трех лет, совершившим преступления небольшой тяжести.

Согласно законопроекту, к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, может быть применено условно-досрочное освобождение, либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. В тексте поправок, вносимых в Уголовный кодекс РФ, при этом уточняется, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно данным, которые приводят разработчики в пояснительных материалах, численность осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, на 1 января 2018 года составила три человека, на 1 января 2019 года - шесть человек, а на 1 марта 2019 года - девять человек. Численность беременных, осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести, на 1 января 2019 года составило 17 человек, на 1 марта 2019 года - 19 человек.

Кроме того, на первое чтение вынесен еще один правительственный законопроект, направленный на создание механизма исправления ошибок, допущенных в ранее утвержденных результатах кадастровой оценки. В частности, устанавливается режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки Росреестром. Также вводится персональная ответственность руководителей государственных бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости, за качество принимаемых решений по заявлениям заинтересованных лиц.