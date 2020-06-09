Самоизоляцию и цифровые пропуска отменяют в Москве с 9 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, система цифровых пропусков и несколько других введенных из-за пандемии коронавируса ограничений отменяются в Москве со вторника. Жители смогут гулять без графика, пользоваться своими социальными картами и посещать парикмахерские, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Отмена ограничений в Москве и выезды за рубеж. Главное о коронавирусе за 8 июня

С 29 марта из-за коронавирусной инфекции в Москве ввели режим повышенной готовности: закрылись многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а жителям было предписано соблюдать самоизоляцию и передвигаться на любом транспорте только со специальным цифровым пропуском.

С середины мая эти ограничительные меры стали поэтапно смягчаться: открылись промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, объекты сфер услуг и торговли, а горожанам разрешили гулять - правда, по специальному графику.

Отмена пропусков и изоляции

Главное изменение, которое ждет москвичей с 9 июня, - отмена режима самоизоляции, который действовал в столице более двух месяцев. Послабления коснутся также граждан 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Отменяется и график прогулок, введенный в столице с 1 июня.

Также со вторника отменяются введенные еще в апреле цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Вновь заработают заблокированные ранее социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов можно будет с 12 июня.

Что еще разрешат?

Кроме того, с 9 июня в городе возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по посещению кладбищ. В полном объеме начинает работать столичный каршеринг, которому в конце мая разрешили вернуться к работе, но в ограниченном режиме.

Также снова заработают общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.

Что останется неизменным?

При этом ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным, что станет основой "режима самосохранения", пришедшего на смену самоизоляции.

Предприятия должны строго выполнять требования санитарных служб. Как отмечалось в опубликованном в понедельник указе мэра, сроки снятия ограничений в Москве могут быть изменены, если изменится эпидемиологическая ситуация. В своем блоге Собянин подчеркнул: решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. "Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии", - написал он.

Следующие этапы

Собянин также озвучил последующие шаги в направлении снятия ограничений. Среди них - снятие с 16 июня ограничений на плановую помощь в стоматологических клиниках. С этой же даты смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства.

Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, но трибуны должны быть заполнены максимум на 10%.

Также с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть объекты спортивной индустрии - фитнес-клубы, бассейны и другие, возобновить пассажирскую навигация по Москве-реке, снять ограничения на работу детских садов и учреждений соцзащиты. Ожидается, что также станут доступны детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и общественные пространства для отдыха.