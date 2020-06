Тысячи скорбящих пришли проститься с Джорджем Флойдом в Хьюстоне

По оценкам похоронного бюро Fort Bend Memorial Planning Center, которое было выбрано для организации траурных мероприятий, проститься с Флойдом придут в общей сложности до 10 тыс. человек. Церемония, как ожидается, продлится не более шести часов.

Во вторник на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд, пройдут похороны Флойда, куда будут допущены лишь члены семьи и друзья покойного. Он будет погребен рядом со своей матерью. Флойд, которому на момент смерти было 46 лет, родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне, откуда в 2014 году переехал в Миннеаполис (штат Миннесота).

Церемония прощания

В понедельник утром тело покойного было доставлено в церковь The Fountain of Praise, где все заранее было готово к проведению церемонии прощания. Открытый бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской и утопающий в белых розах, выставлен на постаменте в центре зала, на сцене установлены два больших портрета Флойда. Приблизительно в 11:45 по местному времени (19:45 мск) в церковь начали запускать людей, желающих проститься с ним. Как сообщает агентство Associated Press, в числе посетителей жители не только Хьюстона и Техаса, но и множества других штатов, которые приехали специально для участия в траурном мероприятии.

Несколько сотен скорбящих в связи со смертью Флойда с самого утра выстроились перед входом в церковь, по прошествии трех часов после начала люди продолжают прибывать. Их запускают внутрь лишь при строгом соблюдении мер безопасности, предусмотренных в условиях пандемии нового коронавируса. Под приглушенное звучание композиций в религиозном жанре госпел посетители двумя колоннами подходят проститься с покойным. Из-за большого наплыва людей организаторы вынуждены ограничивать прощание буквально несколькими мгновениями.

Под знаком борьбы с расизмом

На фоне массовых протестов против расизма и полицейского беспредела, вызванных смертью Флойда, церемония прощания с ним также проходит под знаком борьбы темнокожего населения за свои права. "Скажи расизму "нет", - гласит надпись на табличке, которую молча несет пожилая женщина, направляющаяся к гробу с телом покойного. Многие посетители надели футболки с лозунгом "Жизни черных важны" или фразой "Я не могу дышать", которую произнес Флойд в то время, как полицейский прижимал коленом его шею к асфальту.

Губернатор штата Техас Грег Эббот в беседе с журналистами перед церковью назвал убийство афроамериканца ужасной трагедией, подчеркнув, что "Джордж Флойд умер не зря". "Его жизнь останется в памяти примером того, как Америка и штат Техас отреагировали на эту трагедию", - подчеркнул Эбботт, которого цитирует CNN. По словам губернатора, он намерен вручить родственникам Флойда флаг, который развевался над зданием законодательного собрания штата в его честь, а также пообещал подключить их к обсуждению вопросов, касающихся реформы полиции в штате.

С членами семьи Флойда в частном порядке встретился во вторник бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. "Он выслушал их, прочувствовал их боль и разделил их скорбь", - отметил в "Твиттере" адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. В то же время, как сообщало агентство Блумберг, президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, не собирается посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца.

Смерть Флойда и спровоцированные ей протесты

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.