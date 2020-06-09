В Латвии заканчивается введенный из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайного положения

РИГА, 9 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в Латвии, введенный почти три месяца назад из-за пандемии нового коронавируса, заканчивается во вторник. При этом отдельные ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции, в том числе физическое дистанцирование и меры эпидемиологической безопасности, сохраняются.

"Стратегия правительства по ограничению распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание - прим. ТАСС) и ответственное вовлечение общества помогли целенаправленно контролировать распространение вируса в Латвии. К сожалению, в мире все еще нет ни вакцины, ни лекарственных средств, позволяющих остановить распространение вируса. Поэтому физическое дистанцирование, ограничение скопления людей и соблюдение эпидемиологических условий останутся частью нашей безопасной повседневной жизни и после окончания режима чрезвычайного положения. В то же время правительство продолжит оказывать различную поддержку предпринимателям и населению, пока в этом будет необходимость", - заявил ранее премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Говоря об ограничениях, которые будут сохранены в Латвии и после окончания режима ЧП, премьер в первую очередь назвал требование соблюдать физическое дистанцирование. "Если мы будем соблюдать дистанцию в два метра, вероятность того, что инфекция может передаться от одного человека другому, заметно снижается. То есть в любом случае мы продолжим мыть руки и продолжим соблюдать дистанцию в два метра", - отметил он.

Готовясь к окончанию режима ЧП, правительство Латвии ранее утвердило ряд законопроектов, определяющих основные принципы работы госучреждений после 9 июня, одновременно обеспечивая возможность оставить в силе необходимые ограничения и механизмы поддержки населения и предпринимателей во время пандемии нового коронавируса. Кабинет министров поддержал разработанный министерством юстиции законопроект об управлении распространением коронавирусной инфекции, который описывает правовые рамки после отмены режима ЧП в Латвии и предусматривает, что после окончания этого режима правительство сможет более гибко реагировать на ситуацию с новым коронавирусом.

Второй законопроект о преодолении последствий эпидемии был разработан министерством финансов и предусматривает сохранение до конца года поддержки пострадавшим от кризиса жителям республики. В отдельную категорию граждан, которым должна оказываться помощь, включены предприниматели.

Сохранение ограничений

Как заявила министр здравоохранения страны Илзе Винькеле, после окончания режима ЧП будут сохранены определенные ограничения, в том числе на публичные мероприятия. "С 10 июня предусмотрено, что в помещениях могут быть 100 человек за раз, а вне помещений, на улице - 300. Но, конечно, должна соблюдаться дистанция, потому что это все-таки самое эффективное средство для прекращения циркуляции вируса. Если все будет хорошо, то с 1 июля мы расширяем число людей: в помещениях больше 1 000 кв. метров разрешаем 500 человек и на улице - 1 000", - рассказала она накануне в эфире Латвийского радио.

По ее словам, после окончания режима ЧП на определенных условиях в Латвии будут разрешены спортивные мероприятия - до 30 человек, образование взрослых - до 50 человек в группе, и детские лагеря - до 30 человек в группе. Согласно разработанному Минздравом проекту правил после отмены режима ЧП также будут уменьшены ограничения в заведениях общепита: за столом в помещениях смогут находиться до четырех человек, на открытом воздухе - до восьми человек, а дистанцию между посетителями в два метра соблюдать будет не нужно.

После 9 июня также сохраняются и другие ограничения, рекомендованные эпидемиологами. Среди них обязательное ношение масок в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и центрах социальной опеки, которое будет действовать до конца месяца. "Все-таки передвижение людей сейчас более интенсивное и, несмотря на то, что распространение вируса уменьшилось, оно все-таки еще остается. И в рижском переполненном транспорте без масок риск слишком высок, потому и принято решение маски еще до конца июня оставить", - отметила Винькеле.

Кроме того, разработанный Минздравом проект правил гласит, что после 9 июня останутся в силе некоторые ограничения на международные пассажирские перевозки, туризм и путешествия, в том числе не будет возобновлена возможность совершать поездки за пределы Евросоюза. "В Латвии и остальных странах Балтии показатель 14-дневной заболеваемости на 100 тыс. жителей составляет около шести случаев. Смело можно путешествовать в страны, где этот показатель близок к показателю стран Балтии", - указали в министерстве.

Коронавирус в Латвии

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор подтверждено 1 088 случаев инфицирования, 26 человек умерли, 781 пациент выздоровел. Правительство страны в середине марта объявило режим ЧП до 14 апреля, а затем продлило его до 12 мая. Он предусматривает приостановку всех международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом, а также целый ряд других ограничительных мер.

Правительство Латвии 7 мая приняло решение о продлении режима ЧП до 9 июня, но с существенными послаблениями. Власти республики с 12 мая разрешили с соблюдением определенных условий сбор групп до 25 человек, работу по выходным и праздничным дням торговых центров, проведение небольших публичных мероприятий и спортивных тренировок. Жителей обязали в общественном транспорте носить защитные маски. Кроме того, с 15 мая страны Балтии открыли свои внутренние границы для свободного передвижения жителей между соседними государствами.