Рассмотрение иска главы Сахалинской области к мэру Охинского района перенесли на 16 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Охинский городской суд во вторник перенес на 16 июня слушание о досрочном прекращении должностных полномочий мэра муниципалитета Сергея Гусева по заявлению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом сообщил глава Охинского района в своем Telegram-канале.

Иск в суд глава островного региона подал 20 мая. Свое решение Лимаренко объяснил утратой доверия к Гусеву. Охинского мэра поймали на незаконной утиной охоте. Областные власти также заявили, что жители муниципалитета периодически выражают недовольство руководством района.

"Суд перенесен на 16 июня по моему ходатайству", - сообщил глава муниципалитета.

По информации суда, заседание длилось около получаса. Гусев ходатайствовал о переносе слушаний для лучшей подготовки к ним. Сторона Лимаренко была против переноса.

В середине мая инспекторы лесничества на Сахалине во время проведения рейда на территории Охинского городского округа поймали на охоте на уток мэра муниципалитета Сергея Гусева с напарником. В результате осмотра их лодки было обнаружено 12 гусей и 45 уток. Глава района имел право на охоту, но объем его добычи превышал установленный лимит. Кроме того, среди найденных в лодке уток было 19 самок, отстрел которых запрещен. На этой неделе Охинский городской суд рассмотрел административное дело и вынес Гусеву наказание в виде лишения права на охоту сроком на восемь месяцев.

В 2017 году Сергей Гусев уже привлекался к административной ответственности, тогда он также был лишен права осуществлять охоту. В этом году охотничий билет ему был возвращен.