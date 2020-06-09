Власти Камчатки фиксируют повышенный спрос на покупку жилья в селах по льготной программе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Большинство жилых помещений, приобретенных на Камчатке с начала 2020 года по программе "Дальневосточная ипотека", располагаются в сельской местности, сообщили ТАСС в краевом Минстрое.

"С начала года 42 камчатские семьи купили жилье по программе "Дальневосточная ипотека" - 39 квартир и три дома. Большинство жилых помещений располагается в поселках неподалеку от районных центров и Петропавловска-Камчатского. Возможность приобрести квартиры на вторичном рынке в сельской местности под низкий ипотечный процент решает жилищную проблему многих молодых семей Камчатки", - считает собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в краевом правительстве, все представительства федеральных банков в Камчатском крае выдают займы по программе "Дальневосточная ипотека". Всего же на полуострове работают 14 таких представительств.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер заема - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет. Из-за низких темпов строительства нового жилья в Петропавловске-Камчатском жители полуострова покупают квартиры на вторичном рынке в сельской местности.