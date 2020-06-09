В Благовещенске за несколько часов выпала почти месячная норма осадков

ТАСС, 9 июня. Атмосферный фронт принес в Благовещенск 82 мм осадков за несколько вечерних часов в понедельник. Как сообщает на своей официальной странице в Instagram Амурский гидрометцентр, это составляет 90% от месячной нормы июня.

"В большинстве районов прошли или совсем слабые, или умеренные дожди. А вот Благовещенск "собрал" все дожди: за несколько часов в областном центре выпало максимальное на территории области на тот момент количество осадков - 82 мм, что составляет 90% нормы июня. Это рекордный дождь на дату 8 июня: прежний самый дождливый день отмечался в 1994 году, когда в нашем городе выпало 34 мм", - говорится в сообщении.

Также, по информации синоптиков, это был один из самых сильных июньских дождей за всю метеоисторию города.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры Благовещенска, из-за ливня в ведомстве открыта горячая линия для приема обращений, связанных с нарушениями прав граждан.