В Благовещенске ввели режим ЧС после рекордного ливня

ТАСС, 9 июня. Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС после прошедшего в понедельник вечером сильнейшего ливня, который принес почти месячную норму осадков за несколько часов, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

Атмосферный фронт принес в Благовещенск 82 мм осадков за несколько вечерних часов в понедельник, что составляет 90% от месячной нормы июня.

"Прошедший дождь признан опасным метеорологическим явлением. По словам синоптиков, ливень такой интенсивности можно назвать тропическим. В целях проведения аварийно-восстановительных работ в Благовещенске введен режим ЧС. Постановление об этом подписала мэр города Валентина Калита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники коммунальных и экстренных служб ликвидируют последствия опасного ливня со вчерашнего вечера. По данным мониторинга в городе произошло частичное подтопление участков дорог на девяти перекрестках. Кроме этого, произошло отключение энергоснабжения на нескольких подстанциях. До 01:25 (20:25 8 июня мск) электроснабжение было восстановлено.

На 9:00 местного времени диспетчерам поступило уже 259 заявок на откачку воды. В частности, подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворовые территории двух школ и трех детских садов, подвалы 26 многоквартирных домов и одной поликлиники.