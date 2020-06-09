В США число умерших из-за коронавируса к 4 августа может превысить 145 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Число умерших в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может к 4 августа достичь более 145 тыс. человек. Такой прогноз представлен в понедельник на сайте Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Составленная специалистами модель свидетельствует о том, что к указанному сроку в стране из-за вируса могут умереть 145 728 человек.

Как отмечает агентство Reuters, несколько дней назад институт прогнозировал, что умерших в стране к 4 августа будет меньше примерно на 5 тыс. человек. Оценки были пересмотрены в сторону повышения, в частности, в свете быстрого роста числа инфицированных в Техасе и ряде других штатов. Власти почти всех штатов страны в настоящее время постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек.