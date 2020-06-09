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Пандемия коронавируса нового типа

ЕАЭС согласовал проект действий по профилактике коронавируса

Члены совета также планируют обсуждение смягчения введенных ограничений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции согласован в ходе встречи руководителей санитарно-эпидемиологических органов стран - участниц ЕАЭС. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"В ходе встречи советом руководителей согласован проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств - членов Евразийского экономического союза. Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным советом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что план мероприятий направлен на нормализацию эпидемиологической обстановки в странах ЕАЭС, а также на профилактику и реагирование на другие инфекционные заболевания.

Члены совета также планируют обсуждение смягчения введенных ограничений, в том числе условий для свободного перемещения населения на общем экономическом пространстве.

Единая экономическая комиссия сообщает, что Роспотребнадзор разработал график, в соответствии с которым на системном уровне в июне будут проводиться вебинары и видеоконсультации по вопросам противодействия коронавирусной инфекции с участием представителей научных организаций РФ. С февраля 2020 года Россия безвозмездно передала странам ЕАЭС десятки тысяч тестов для диагностики инфекции, реагенты и оборудование для термометрии. По данным Роспотребнадзора на конец апреля, РФ передала странам Евразийского экономического союза более 70 тыс. тестов на коронавирус.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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