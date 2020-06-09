Во Владивостоке открыли отделение для пациентов с легкой формой коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Отделение на сто коек для пациентов с легкой формой коронавируса, которые не могут лечиться дома, открыли во Владивостоке на базе краевого кожно-венерологического диспансера. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Приморье на базе краевого кожно-венерологического диспансера развернуто отделение для пациентов с легкой формой COVID-19. Оно оснащено всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Перепрофилированное отделение рассчитано на 100 коек", - говорится в сообщении.

Начальник отдела организации медпомощи взрослому населению регионального минздрава Евгения Шутка уточнила, что новое отделение уже приняло более 80 человек.

В пресс-службе регионального Минздрава пояснили ТАСС, что в отделение поступают пациенты, которые не могут проходить лечение дома из-за наличия родственников, входящих в группу риска по коронавирусу. Также в госпитале находятся заболевшие старше 65 лет.

Госпитали для пациентов с коронавирусом в Приморье развернуты во Владивостоке, Уссурийске и Находке. В них могут разместиться 1393 человека. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и дистанции при посещении общественных мест. С начала пандемии коронавирус в регионе выявили у 2375 человек.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом на поддержку регионального здравоохранения из федерального бюджета выделено более 50 млрд рублей, в том числе свыше 33 млрд рублей на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусом.