В Хабаровском крае обследуют 3 тыс. добровольцев на иммунитет к коронавирусу

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае исследуют иммунитет жителей к коронавирусной инфекции, данные соберут за десять дней. Об этом сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

"Нами совместно с Хабаровским институтом эпидемиологии и микробиологии будет проводиться бесплатное тестирование крови жителей края на антитела к коронавирусу", - сказала Зайцева.

Тестирование на первых этапах пройдут жители Хабаровска и близлежащих населенных пунктов, а затем других районов. Исследование будет проводиться среди людей разного возраста, включая детей и пожилых. Желающим необходимо будет заполнить анкету на сайте института, одним из условий участия будет факт, что человек не лечится от коронавируса.

"Данные обработают и мы будем иметь представление, какой иммунитет есть, как болеет или переболело население. Само исследование начинается 9 июня и будет длиться 10 дней", - сказала Зайцева.

В пресс-службе губернатора и правительства края журналистам уточнили, что в исследовании примут участие около 3 тыс. добровольцев.

В регионе с начала пандемии выявлено почти 2,6 тыс. случаев инфицирования, свыше 1,3 тыс. человек выздоровели, 17 умерли.