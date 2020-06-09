МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МЧС России в условиях пандемии предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания с целью наибольшего охвата отдыхающих, а арендаторам территорий - оборудовать дополнительные спасательные посты. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС подчеркнули, что в связи с ограничением выезда россиян на отдых за рубеж посещение пляжей в регионах России увеличится. При этом предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза, что обусловлено необходимостью соблюдения ими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра. "В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем МЧС предостерегает население от отдыха в стихийных местах вблизи водоемов. Согласно статистике, "дикие пляжи" опасны, поскольку дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, там нет спасательных постов.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС внимание обращают на безопасность детей вблизи акваторий. В период каникул дети часто остаются без присмотра взрослых. В этом году ситуация осложняется приостановкой работы большинства детских учреждений и риск того, что дети могут оказаться у водоемов без сопровождения взрослых, возрастает.

"В связи с этим МЧС России призывает граждан принять необходимые меры, чтобы обезопасить детей", - подчеркнули в министерстве, добавив, что с детьми нужно поговорить об опасностях летнего периода, в том числе на водоемах, донести, что заплывы в пределах необорудованных мест отдыха опасны даже для хороших пловцов.

В пресс-службе МЧС в ответ на запрос ТАСС информировали, что в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей. Больше всего их в Краснодарском крае и Крыму.