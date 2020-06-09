"Известия": РСПП предлагает субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением разработать механизм субсидирования расходов граждан, у которых был выявлен коронавирус, на санаторно-курортное лечение. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

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Союз предлагает обеспечить бюджетное финансирование расходов, связанных с восстановлением здоровья переболевших коронавирусом и пневмонией, а также медперсонала, который оказывал помощь населению во время пандемии. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения благодаря качественной реабилитации. Механизмы предоставления субсидий предлагается установить минимум до 2022 года.

Также РСПП предлагает распространить меры поддержки для малого и среднего бизнеса на санаторно-курортный комплекс, создать Фонд развития курортов по аналогии с Фондом развития промышленности.

В Национальной курортной ассоциации "Известиям" сообщили, что поддерживают предложения союза, подчеркнув, что такие меры поспособствуют развитию внутреннего туризма.

Ранее правительство включило санаторно-курортные организации в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в период пандемии.