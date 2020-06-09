На Чукотке запустили международный проект по спасению редких арктических птиц

ТАСС, 9 июня. Ученые международного проекта "Путевка в жизнь" по сохранению птенцов кулика-лопатня приехали на Чукотку для наблюдения за редкими птицами. В планах орнитологов - сбор яиц для выращивания птенцов в инкубаторе и их выпуск в дикую природу, сообщил ТАСС координатор проекта в России Николай Якушев.

Численность кулика-лопатня стремительно сокращается с начала 2000-х годов из-за изменения зимовочных мест обитания птицы в Юго-Восточной Азии и охоты на нее. В мире осталось около 200 пар лопатней, и гнездятся они на Чукотке и севере Камчатки. В 2012 году орнитологи из 15 стран, через которые арктическая птица пролетает во время миграции, запустили проект "Путевка в жизнь". Его основная цель - увеличение популяции куликов-лопатней.

"Ежегодно мы собираем яйца пар куликов, кладем их в инкубатор и ждем появления птенцов. Потом около трех недель их доращиваем, как говорится, ставим на крыло и выпускаем в дикую природу. Так выживают в три-шесть раз больше птенцов. Первые [в этом году] российские ученые уже приехали на Чукотку, сейчас мы оборудуем инкубатор. Планируется, что проектом этим летом будут заниматься около 25 орнитологов", - сказал Якушев.

По его словам, проект финансируется исключительно из средств природоохранных фондов, в том числе и международных. За восемь лет ученые вырастили около ста куликов-лопатней. "В этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу работу - к сожалению, к нам не могут присоединиться зарубежные коллеги, поэтому будем справляться своими силами", - добавил координатор проекта.

Он отметил, что лопатни уже начали прилетать в село Мейныпильгыно на юге Чукотке. По прогнозам ученых, скоро птицы начнут откладывать яйца. Специалистам разрешили собрать для инкубатора 40 яиц.

Лопатень - вид птицы из семейства бекасовых, занесенный в Красную книгу России. С начала XXI века начался мониторинг его численности, выяснения причин ее сокращения и проведения мероприятий по сохранению кулика от исчезновения. Этими работами занимается Русское общество сохранения и изучения птиц, а также Арктический совет совместно с российскими и зарубежными партнерами.