МЧС провело дезинфекцию свыше 21 млн кв. метров социально значимых объектов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 21 млн кв. метров социально значимых объектов по всей России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 21 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 3 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 3,2 млн кв. метров, более 2,1 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 4,5 млн кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена более чем на 12,7 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью более 7,6 млн кв. метров. Также обработано более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 5,7 млн кв. метров.

Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано около 51 тыс. объектов МЧС общей площадью более 41 млн кв. м. Продезинфицировано более 5 тыс. км дорог и более 74 тыс. единиц техники, в том числе более 52 тыс. - МЧС.