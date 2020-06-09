Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 9 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 26 до 28 градусов тепла, ночью температура опустится до 16 градусов.

В Подмосковье воздух также прогреется до 28 градусов тепла, ночью в области похолодает до 13 градусов.

Ожидаемая скорость юго-восточного ветра в Московском регионе 5-10 м/с. "Местами небольшой кратковременный дождь, на западе области умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Атмосферное давление составит в регионе 751 мм ртутного столба.