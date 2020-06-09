Более 200 детей Чукотки проведут летние каникулы с родителями-оленеводами в тундре

ТАСС, 9 июня. Вывоз школьников из населенных пунктов к местам кочевок их родителей-оленеводов на время летних каникул завершается на Чукотке. Лето в тундре проведут 202 ребенка, сказали ТАСС в правительстве округа.

Ежегодно на Чукотке оленеводы отправляют своих детей во время учебного года в интернаты полуострова, а на лето забирают обратно. Власти Чукотки организуют специальные вывозные рейсы по отправке школьников к местам кочевок оленеводов.

"В Анадырском районе 23 ребенка вернулись к родителям, в городском округе Певек - 15, в Чукотском районе - 24, в Эгвекиноте - 48 школьников, а в Билибинском районе - к родителям улетели 46 человек. Вывозные рейсы будут осуществляться до 20 июня, всего же лето в тундре проведут 202 ребенка", - отметил собеседник агентства.

Ранее в окружной думе ТАСС сообщали, что в мае региональные законы по поддержке оленеводства и морзверобойного промысла Чукотки дополнены новыми соцгарантиями. Оленеводы будут получить дополнительную ежемесячную выплату за нахождение детей в школьные каникулы совместно с родителями на маршрутах выпаса оленей.

Оленеводство на Чукотке рассматривается как отрасль традиционного хозяйствования, позволяющая сохранить образ жизни коренных народов. Численность домашнего северного оленя в хозяйствах округа оценивается в 151 000 голов. Бюджет округа ежегодно выделяет порядка 1,5 млрд рублей на поддержку АПК региона, более половины этих средств предназначено для оленеводов.