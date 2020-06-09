Еще около 1 млн человек выйдут на работу в Москве на этой неделе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 1 млн человек вернутся на работу со вторника после снятия режима самоизоляции в Москве, возобновит свою деятельность часть предприятий, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 мая в Москве прекращают действовать самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Со вторника снова заработают парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия.

"По нашим прогнозам, на этой неделе к работе может вернуться порядка миллиона человек, в том числе, это сотрудники офисов, ранее соблюдавшие самоизоляцию. Экономические эффекты мы увидим уже к пятнице", - сказал Ефимов.

Он напомнил, что до 9 июня экономика столицы уже работала на 85%, в режиме вынужденной приостановки находилось порядка миллиона человек, еще около 3 млн человек продолжали работать удаленно.

Возвращение к прежнему режиму работы будет происходить постепенно, но каждый шаг по ослаблению ограничений дает заметный прирост экономической активности.

"Так, восстановление работы непродовольственной торговли дало удвоение темпов роста оборота, при этом особенно позитивно отреагировал малый и средний бизнес, который пострадал от ограничений в наибольшей степени", - добавил заммэра.

После отмены самоизоляции

В Москве с 29 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а для всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. Впоследствии власти постепенно стали смягчать ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С середины мая постепенно были открыты промышленные предприятия и стройки, многие центры госуслуг, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим, а также график прогулок, вновь заработают социальные карты для проезда в общественном транспорте. Возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме вернутся к своей деятельности общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, но трибуны должны быть заполнены максимум на 10%. Также заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть объекты спортивной индустрии, возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, будут сняты ограничения на работу детских садов, учреждений соцзащиты, станут доступны детские и спортивные площадки. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.