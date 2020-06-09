Роскачество рассказало, сколько фруктов и овощей нужно есть для похудения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роскачество посоветовало желающим похудеть съедать по три порции овощей и две порции фруктов в день. Об этом говорится в сообщении организации.

"Съедайте в течение дня минимум три порции овощей и две порции фруктов", - отмечается в сообщении. По мнению специалистов, для безопасной потери веса похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15-30%.

Специалисты также советуют завтракать в течение первого часа после пробуждения, соблюдать промежуток между приемами пищи в 3,5-4 часа и ужинать за 3-4 часа до сна. "Половина вашей тарелки должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы. Быстрые углеводы исключите из рациона", - говорится в сообщении.

Роскачество рекомендует не забывать выпивать в течение дня свою норму воды, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 30 мл на 1 кг массы. "Воду нужно пить медленно, а не залпом - чтобы она проходила в клетки. Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны", - говорят эксперты.

Многие люди на фоне пандемии, нервничая, начали есть больше. Как полагают в Роскачестве, решить эту проблему помогут продукты, богатые витамином D, например, печень трески. "Пробиотики и бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, тоже нужны, потому что они восстанавливают микрофлору, и человек начинает хотеть потреблять полезные продукты", - добавили специалисты.

И, наконец, Роскачество советует ложиться спать до полуночи, в идеале - в 22:00 - 23:00, поскольку это влияет на выработку гормонов и количество съеденного в течение дня. Также нужно проделывать 10 тыс. шагов в день, причем, можно это делать и в квартире. В целом худеть рекомендуется постепенно. "Не стоит делать здесь резких движений - чем быстрее мы сбрасываем килограммы, тем сложнее будет удержать новый вес", - заключили в Роскачестве.