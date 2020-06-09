Яровая просит направить на Камчатку врачей для помощи региону в борьбе с коронавирусом

Там уточнили, что вице-спикер призвала "направить на Камчатку анестезиологов, терапевтов, рентгенолога и медсестер". Письмо направлено первому заместителю председателя Координационного совета, мэру Москвы Сергею Собянину, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе ФМБА Веронике Скворцовой.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") направила письмо в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить врачей-специалистов на Камчатку для помощи региону в условиях пандемии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба депутата.

"Учитывая, что в Камчатском крае складывается ситуация, требующая безотлагательного оказания помощи региону, кроме официального запроса данные вопросы обсуждены мною лично с каждым руководителем, чтобы Камчатка максимально быстро встретила необходимых специалистов", - отметила Яровая.

Вице-спикер также просит рассмотреть возможность направления в регион специалиста в системе управления здравоохранением, владеющего знаниями и методиками принятия управленческих решений и мер реагирования. "Работа данного специалиста позволит установить прямую коммуникацию с Минздравом РФ и органами госвласти для оперативного решения вопросов, связанных с достаточностью спецсредств, препаратов и специалистов для выхода региона из сложившейся ситуации и недопущения ухудшения положения и роста заболеваемости среди жителей Камчатского края", - пояснила она.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов ранее обратился к Яровой с просьбой о содействии в оказании помощи региону, в том числе по вопросу направления медицинских работников в Камчатский край для работы в госпиталях для зараженных коронавирусом, а также перепрофилирования Камчатской больницы ДВОМЦ ФМБА России для лечения больных с пневмонией. Согласно имеющейся информации, сегодня Камчатке необходимы четверо анестезиолога, пять терапевтов, один рентгенолог и 10 медсестер.