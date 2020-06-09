Более 100 тыс. школьников проверят свои знания с помощью предметных диагностик

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. школьников столицы и других городов России зарегистрировались на предметную онлайн-диагностику. Ее проводит Московский центр качества образования, сообщается во вторник на портале мэрии.

"С середины марта, когда московские школы перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции, более 100 тыс. школьников столицы и других городов России зарегистрировались на предметную онлайн-диагностику. Ребята смогут выявить пробелы в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание, и, таким образом, более эффективно выстроить подготовку к экзаменам. Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к Единому государственному экзамену. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Школьникам также доступны другие веб-ресурсы, с помощью которых можно не только проверить себя, но и получить новые знания. В их числе "Московская электронная школа", Московский образовательный телеканал, сервис "Мои достижения". Учащиеся, которые заканчивают школу, могут найти полезную информацию в специальном разделе "В помощь выпускнику - 2020" на портале "Школа большого города".

Участие в онлайн-диагностике бесплатное. Проверить свои знания могут школьники со второго по 11-й класс. Подключиться можно с помощью любого устройства, имеющего доступ в интернет. При положительной оценке участники получат свидетельство о результатах установленного образца. Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте Московского центра качества образования.

Единый государственный экзамен начнется 3 июля. Его будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. По данным столичного департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57,5 тыс. одиннадцатиклассников. Во время проведения экзаменов будут соблюдаться все меры санитарной безопасности: все участники обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.