Эксперт считает, что детей и подростков можно обучить эмоциональному интеллекту

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Детей и подростков можно обучить эмоциональному интеллекту через живое общение, такое мнение во вторник выразила доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Черниговская в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".

"Современные дети, а также подростки - они и так не очень-то выходят в реальный мир. Не потому, что двери закрыты, а потому что они предпочитают в гаджетах утонуть. Я уверена, что эмоциональному интеллекту можно обучить, но этому нужно специально учить. Это не домашнее задание: а завтра ты мне расскажешь, что такое сочувствие, - так научить нельзя. Но нужно, чтобы дети общались с животными, смотрели фильмы, ходили в какие-то походы, чтобы они помогали друг другу. Они должны реально это делать", - сказала она, добавив, что эмоциональный интеллект может пострадать от повсеместной цифровизации.

Черниговская также отметила, что для адаптации в новой эпохе - после пандемии - помимо эмоционального интеллекта, у человека должна быть развита эмпатия, а также способность к прогнозированию.

"Лобные доли головного мозга занимаются тем, что планируют, мотивируют и выстраивают серьезные планы обращения с жизнью. Помимо всего прочего, есть механизмы вероятностного прогнозирования, - сказала она. - Способность к прогнозу и построению мира, которого еще нет, но который случится, "в случае, если..." - на этом основаны все основные механизмы обработки информации в мире вообще. Худшее, что может быть для мозга, - это когда прогнозирование невозможно".

В беседе Черниговская также затронула проблему доверия в условиях информационного шума. "Двадцать первый век - это век фейков. Все липа сплошная, сплошные фейки. Причем они непроверяемые, нельзя проверить. В целом, это отдельная задача - кому из всех тех, кто выходит на сцену, независимо от того, в интернете, телевидении, печати - кому из них я должна верить? Потому что они выглядят как бы правдоподобно. Как проверять? Получается, что встает вопрос личных отношений, личного доверия. Значит, мы должны выбрать тех, кому мы верим", - заметила эксперт.

Черниговская добавила, что период самоизоляции - это идеальное время для того, чтобы осмыслить многие глобальные проблемы, вставшие перед человечеством. "Сейчас прочищающее время. Пора бы вообще человечеству просто, как большой группе, подумать - мы кто такие, что мы здесь делаем на этой планете", - пояснила она.

О шоу

"Просто о сложном" - ток-шоу Софико Шеварднадзе в "Яндекс.Эфире", в котором известные писатели, режиссеры, предприниматели и общественные деятели рассказывают широкой аудитории о сложных вещах (таких как, например, искусственный интеллект) простым языком.

Премьера шоу состоялась 22 октября 2019 года. Гостями стали Тимур Бекмамбетов, Вячеслав Муругов, Сергей Шнуров, Максим Фадеев, Гарик Мартиросян, Андрей Курпатов, Владимир Познер и другие. Передача выходит раз в десять дней на площадке "Яндекс.Эфир".