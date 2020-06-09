Срок рекультивации свалки у аэропорта Оренбурга отложили на год

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области продлило срок исполнения ранее выданного предписания по ликвидации свалки отходов, угрожающей безопасности воздушного пространства аэропорта из-за скопления птиц. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"В адрес управления от администрации МО Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области поступило заявление об отсрочке исполнения предписания в связи с необходимостью выделения денежных средств на выполнение работ по проектированию и рекультивации свалки. По результатам рассмотрения вынесено решение об удовлетворении данного заявления, срок исполнения предписания продлен до 01.06.2021", - сказала собеседница агентства.

В сентябре 2019 года на территории Нежинского сельсовета в Оренбургском районе выявили захламление сельхозземель твердыми бытовыми отходами на площади около 2,5 тыс. кв. м. По сведениям специалистов регионального управления Россельхознадзора, свалка способствует привлечению и массовому скоплению птиц и представляет реальную угрозу безопасности воздушного пространства аэропорта, так как данный участок расположен в зоне полос воздушных подходов контрольной точки аэропорта. Администрации сельсовета изначально выдали предписание ликвидировать незаконную свалку до июня 2020 года.

Скопление птиц возле московского аэропорта Жуковский стало причиной аварийной посадки 15 августа 2019 года аэробуса A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Москвы в Симферополь. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего всех пассажиров эвакуировали. На борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, пострадали 76 человек, жертв нет.