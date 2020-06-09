Россиянка победила в конкурсе Sony World Photography Awards

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российский фотограф Мария Кокунова стала победительницей престижного международного конкурса Sony World Photography Awards в категории "Открытие". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Всемирной организации фотографии (ВОФ), которая проводит ежегодный конкурс.

Победу Кокуновой принесла серия фотографий "Профессионального конкурса" под названием "Пещера", созданная в 2019-2020 годах.

"Я работала над проектом в первую очередь для того, чтобы отрефлексировать свой личный опыт: понять, почему вместо комфортного существования в уединенных условиях, наслаждения материнством, я столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими "внутренними демонами". Пещера - это не завершение чего-то, это этап, это история, сюжетно связанная с материнством и социальной изоляцией", - рассказала Кокунова ТАСС.

"Я не думала о широкой огласке, и теперь есть некоторый вызов в том, что личная история стала победителем в таком широко известном конкурсе", - призналась она. Говоря о победе в категории конкурса, фотограф сказала: "Это большая неожиданность для меня. Конечно, я очень рада, победа в таком серьезном конкурсе мотивирует и вдохновляет работать дальше".

Лучший фотограф года

Всего во вторник были объявлены имена всех десяти победителей "Профессионального конкурса", в том числе в таких, как "Архитектура", "Креатив", "Пейзаж", "Портрет", "Окружающий мир и дикая природа", "Спорт". Фотографом года был признан уругваец Пабло Албаренга с серией фотографий "Зерна сопротивления" что, помимо титула, принесло ему чек на $25 тыс. Ранее он победил в разделе "Креатив" конкурса.

Также во вторник были объявлены победители других категорий Sony World Photography Awards. В "Открытом конкурсе", где в отличие от профессиональной части рассматривается лишь одна фотография, а не их серия, победил британец Том Олдем. Ранее в "коротком списке" престижной премии оказались работы пяти фотографов из РФ, в том числе снимок фотокорреспондента российского информационного агентства ТАСС Михаила Джапаридзе в разделе "Уличная фотография". На нем изображено массовое занятие людей йогой в парке Царицыно в Москве в июне 2016, когда отмечался Международный день йоги.

Работы россиян фигурировали также в таких категориях, как "Портрет" (Дмитрий Тульментьев), "Креатив" (Станислав Станьковский), "Натюрморт" (Игорь Крюков") и "Окружающий мир и дикая природа" (Анастасия Каминская).

Победительницей "Студенческого конкурса" стала греческий фотограф Иоанна Сакеллараки.

Конкурс проводился в 13-й раз, а свои работы представили несколько сотен тысяч фотографов из почти всех стран мира.