Экологи просят правительство РФ не создавать горнолыжный курорт в Кавказском заповеднике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Greenpeace России и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России обратились к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой отказаться от идеи расширения биосферного полигона на плато Лаго-Наки в Кавказском биосферном заповеднике. По их мнению, биосферные заповедники не должны застраиваться горнолыжными курортами, это ведет к разрушению природных комплексов. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

По данным WWF, Абрамченко поручила Минприроды и Росреестру подготовить нормативную базу для расширения биосферного полигона в адыгейской части Кавказского заповедника. Вице-премьер также распорядилась, чтобы ведомства оценили, целесообразно ли вносить изменения в федеральное законодательство для выделения таких полигонов в границах биосферных заповедников по всей стране.

"Российское отделение Greenpeace и WWF России обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой отказаться от идеи расширения биосферного полигона на плато Лаго-Наки в Кавказском биосферном заповеднике. Природоохранные специалисты солидарны с позицией Минприроды по этому вопросу: биосферные заповедники не должны застраиваться горнолыжными курортами", - говорится в сообщении.

По мнению экологов, расширение Лагонакского полигона приведет к масштабной застройке ценного участка Кавказского заповедника - плато Лаго-Наки. "Создание биосферного полигона на всей территории плато Лаго-Наки и возведение там горнолыжной инфраструктуры приведут к разрушению уникальных природных комплексов объекта всемирного наследия ЮНЕСКО", - считает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крейндлин.

Плато Лаго-Наки - один из самых ценных участков Кавказского заповедника. На плато зафиксировано рекордное число краснокнижных видов животных, растений и грибов - 196. Ученые заповедника не раз предлагали ввести щадящий режим посещения природной территории: без капитального строительства на плато. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял о недопустимости строительства любых объектов на плато Лаго-Наки. Возведение горнолыжного курорта на этой территории неминуемо повлечет за собой включение Кавказского заповедника в список всемирного наследия под угрозой.