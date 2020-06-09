На портале госуслуг появился сервис по оформлению выплат за временную опеку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сервис для оформления заявления на получение специальной выплаты гражданам, которые в апреле - июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запущен на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи во вторник.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поручил выделить в 2020 году из федерального бюджета на эти выплаты 145,6 млн рублей.

В Минкомсвязи напомнили, что реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель - май и июнь, а период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.

"Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом", - пояснили в ведомстве.

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней территориальным органом Пенсионного Фонда РФ, уведомление о решении поступят в личный кабинет на портале госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.

Выплаты производятся из расчета 12 130 рублей в месяц за каждого, взятого под опеку.