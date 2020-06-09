Власти КНР предупредили китайских студентов о возможных случаях дискриминации в Австралии

ТАСС, 9 июня. Министерство образования КНР призвало китайских студентов, собирающихся учиться и уже обучающихся в Австралии, учесть риски, связанные с возможными случаями дискриминации в отношении приезжих из Азии в этой стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Во время пандемии коронавируса в Австралии были зафиксированы неоднократные случаи дискриминации в отношении людей с азиатскими корнями, - говорится в сообщении ведомства. - Министерство образования Китая призывает многочисленных студентов, обучающихся за границей, оценить соответствующие риски и подойти с осторожностью к выбору обучения в Австралии и к возвращению в эту страну для продолжения учебы".

30 мая газета South China morning post, ссылаясь на Австралийскую комиссию по правам человека и Альянс австралийцев азиатского происхождения, сообщила о сотнях случаев обращения выходцев из Азии в данные организации из-за расовой дискриминации с начала пандемии.