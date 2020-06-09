В России за сутки выявили 8 595 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 595, рост числа новых случаев снизился до рекордно низких 1,8%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, днем ранее суточный рост составлял 1,9%, до этого 5 дней держался на уровне 2%. Всего в России 485 253 человека заразились коронавирусом.

Симптомов нет у 3 277 (38,1%) новых заразившихся. Число болеющих в настоящее время снизилось до 236 714 человек.

Новые 739 случаев выявлены в Московской области, 318 - в Санкт-Петербурге, 292 - в Нижегородской области, 242 - в Свердловской и 220 - в Воронежской областях.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 11 709 человек, общее число выздоровевших достигло 242 397. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет половину от общего количества заразившихся в РФ.

За сутки выписаны 818 пациентов в Нижегородской области, 641 - в Московской области, 241 - в Красноярском крае, 222 - в Свердловской области и 186 в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России. За сутки 41 человек умер в Санкт-Петербурге, 12 - в Московской области, пять - в Нижегородской области, четверо - во Владимирской области, по трое в Ивановской, Тверской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.