В КНДР заявили, что страна смогла полностью обезопасить себя от проникновения коронавируса

ПХЕНЬЯН, 9 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Властям КНДР в разгар пандемии COVID-19 удалось полностью предотвратить проникновение нового коронавируса на территорию республики. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил во вторник представитель оперативного штаба Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы КНДР Пак Мён Су.

"Несмотря на то, что КНДР окружена странами, в которых эпидемия коронавируса достигла серьезных масштабов, нашей стране удалось не допустить ни одного случая заражения этой вирусной инфекцией, - рассказал Пак Мён Су. - К настоящему моменту в нашей стране не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, особенно подчеркну, что не было ни одного случая инфицирования в районах, расположенных вблизи границ КНДР с Китаем и Южной Кореей".

По мнению представителя оперативного штаба, это стало результатом "строгих чрезвычайных противоэпидемиологических мер", которые носили "превентивный и заградительный характер".

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын предвидел риски и потенциальные последствия пандемии еще на ее ранней стадии, поэтому уже в январе, когда другие страны даже не задумывались об ограничениях, он распорядился о принятии таких решительных мер, как закрытие сухопутной, морской и воздушной границ, а также о введении в действие на территории КНДР Государственной чрезвычайной противоэпидемиологической системы", - отметил Пак Мён Су.

Как пояснил представитель оперативного штаба, специалисты и ученые КНДР проанализировали вспышку коронавируса и пришли к выводу, что "вирус имеет длительный инкубационный период и распространяется с высокой скоростью по не до конца понятным маршрутам". "В рамках превентивной стратегии мы приняли меры, которые считаются наиболее проверенными и надежными, а именно дистанцирование, чтобы избежать непосредственного контакта людей", - отметил он.

Особый опыт КНДР

Как рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС представитель оперативного штаба Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы КНДР, отличительной особенностью принятых здесь карантинных мер является "солидарность и сознательность" всех жителей народной республики. "Все граждане нашей страны систематически и ответственно выполняют предписанные меры, понимая, что партия и правительство приняли их для блага людей, - отметил Пак Мён Су. - При этом ради недопущения проникновения вируса в страну граждане проявили такие прекрасные черты характера, как высокую сознательность, добросовестность и взаимовыручку".

Помимо закрытия внешних границ с конца января нынешнего года, по словам представителя оперативного штаба, в КНДР была введена в действие Государственная чрезвычайная противоэпидемическая система. "Таким образом, начиная с центра, а также провинций, городов, уездов и деревень, на заводах, предприятиях, в колхозах, различных учреждениях и жилых домах по всей стране были предприняты жесткие меры для предотвращения проникновения вируса и вспышки инфекции, - рассказал Пак Мён Су. - В число таких мер вошли карантинный контроль на пунктах пересечения границы, медицинское обследование граждан КНДР и иностранцев, а также помещение их в изоляцию под наблюдение врачей".

В КНДР был введен обязательный 30-дневный карантин для граждан, при этом все прибывающие из-за рубежа товары помещались на 10-дневный карантин с обязательной дезинфекцией. "Параллельно с этим, после анализа нашими учеными маршрутов распространения инфекции на примере других стран, мы ввели обязательное ношение масок, - отметил представитель оперативного штаба. - Мы призвали людей тщательно соблюдать меры личной гигиены, в том числе мыть и дезинфицировать руки, особенно это касается граждан, которые часто расплачиваются наличными деньгами и пользуются общественным транспортом".

Минимум неудобств для граждан

По словам представителя оперативного штаба Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы КНДР, несмотря на введенные в стране строгие карантинные меры, "граждане республики не испытывают никаких трудностей и ведут обычную повседневную жизнь".

"Для того, чтобы наши граждане могли работать и жить в привычном режиме, с начала июня открылись ясли, детские сады, а также образовательные учреждения - от начальной школы до университетов, - рассказал Пак Мён Су. - В нормальном режиме возобновили работу магазины и универмаги, а также предприятия общественного питания, включая рестораны, благодаря этому граждане не испытывают неудобств с приобретением продуктов питания".

Представитель оперативного штаба добавил, что с начала июня в КНДР "вновь открыли двери места культурного отдыха, в том числе оздоровительные центры, а также закусочные, где продают пиво "Тэдонган", что расширило возможности досуга граждан".

Меры в здравоохранении

Представитель оперативного штаба Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы КНДР в интервью ТАСС отметил, что в сфере здравоохранения страны были приняты дополнительные превентивные меры, сделаны запасы медикаментов и оборудования. Особый интерес вызывает то, что в народной республике, по информации Пак Мён Су, появились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"На случай эпидемии нового коронавируса в КНДР были оборудованы дополнительные карантинные отделения для лечения и изоляции пациентов, зараженных данной инфекцией, - рассказал Пак Мён Су. - Были также запасены необходимые медикаменты и оборудование, включая защитные маски, аппараты ИВЛ, электронные термометры и дезинфицирующие средства".

Прогнозы об отмене карантина

Пак Мён Су воздержался от прогнозов относительно того, как долго продлятся карантинные меры в народной республике и когда страна откроет свои внешние границы для визитов иностранцев. При этом он обратил внимание на принятое ранее решение медицинских властей народной республики.

"На заседании Временного центрального совета по народному здравоохранению было оглашено, что пока не минует коронавирусная опасность, режим ЧС в санитарно-эпидемиологической системе не будет снят", - подчеркнул представитель оперативного штаба Государственной чрезвычайной противоэпидемической системы КНДР.