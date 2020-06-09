Новый медицинский центр Минобороны в Севастополе принял первых пациентов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Новый многофункциональный медицинский центр, построенный Минобороны России в Севастополе, принял первых пациентов, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"Новейший многофункциональный медицинский центр, построенный в Севастополе на базе 1472-го военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота, принял на лечение первых пациентов, которыми стали военнослужащие с предварительными диагнозами "острая респираторная инфекция". В настоящее время военные медики, используя самое современное диагностическое медицинское оборудование, проводят обследование пациентов", - сообщили на флоте.

У пациентов были взяты биологические материалы на исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на обнаружение коронавируса. Ни у кого из заболевших заражение не обнаружено, проводится стандартное лечение от респираторной инфекции.

"Набор диагностических возможностей многофункционального медицинского центра позволяет в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, что в свою очередь уменьшает время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления. Благодаря своей многофункциональности, наличию самого современного оборудования, квалификации медицинского персонала и расположению помещений в центре может проводиться лечение не только инфекционных заболеваний, но также и любой терапевтической патологии", - подчеркнули в пресс-службе.

Двухэтажный многофункциональный медицинский центр на 60 коек общей площадью более 6 тыс. кв. м построен по типовому проекту Минобороны и торжественно сдан 15 мая. Врачи, которые работают здесь, прошли в частности обучение для работы с зараженными коронавирусом.

16 многофункциональных медцентров Минобороны РФ были построены в нескольких регионах по поручению президента Владимира Путина для борьбы с пандемией коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Их создание позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.