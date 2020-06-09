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Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару

В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

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"Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - говорится в рекомендациях ведомства.

Приемы пищи в самое жаркое время дня лучше исключить и перенести их на утро и вечер. Чтобы предотвратить обезвоживание рекомендуется употреблять большое количество воды, до 1,5 л в сутки, морсов, витаминизированных напитков, чая. При этом от газированных, энергетических напитков, жидкостей с повышенным содержанием сахара и алкоголя лучше отказаться. Однако увеличивать количество потребления воды все же не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

В ведомстве также рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. При выходе из дома следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и обязательно пользоваться летним головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их утром или вечером, когда жара спадает, а в течение дня принимать прохладный душ. Купаться можно только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей.

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