Воробьев допустил дальнейшее снятие ограничений в Подмосковье в конце недели

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Московской области из-за коронавируса, будут смягчены при первой возможности. Решение может быть принято к концу недели, заявил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Следующая задача - в конце недели, я обращаю внимание и главного санитарного врача, - мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача - внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

С 13 марта в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности, а с вечера 29 марта - всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты независимо от площади. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг, граждан будут пускать на кладбища. С 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани, располагающиеся в помещениях площадью менее 400 кв. м и имеющие отдельный вход. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.