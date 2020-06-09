В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Число вылечившихся достигло 242 397 человек.

Только за последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии. За счет этого во вторник доля уже выздоровевших достигла 49,96%.

Во вторник в штабе сообщили еще о 8 595 заразившихся, их общее число составило 485 253. Суточный рост в относительном выражении обновил минимум, опустившись до 1,8%.

За сутки из-за коронавируса в России умер 171 человек, за все время - 6 142. Условный уровень смертности вырос с 1,25% до 1,27%, следует из подсчетов ТАСС.

При этом коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный, остался на уровне 1,01.

Ситуация в Москве

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни после двух с лишним месяцев режима всеобщей самоизоляции. Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок в столице уже отменены, также в городе смогли возобновить работу многие предприятия сферы услуг, например салоны красоты.