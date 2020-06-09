Онищенко призвал пожилых не наращивать резко физическую активность с выходом из изоляции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предостерег пожилых москвичей от резкого возвращения к прежнему уровню физической активности после отмены режима самоизоляции, введенного в условиях распространения коронавируса.

"Надо сейчас спокойно - я к старшему поколению обращаюсь - особенно внимательно следить за собственным статусом: знать давление, посоветоваться с врачами. Не торопиться наращивать физическую активность, как было до этого, когда они гуляли в парках, по 5 километров проходили, по 10. Это очень хорошо, но сразу за один день возвращаться в это не надо", - сказал он ТАСС во вторник.

"У каждого накопленная соматика, адинамия - это все обостряется", - добавил Онищенко. Он напомнил, что старшее поколение на протяжении периода самоизоляции было лишено возможности посещать поликлиники, проходить осмотры и плановые исследования.

Онищенко при этом подчеркнул, что смягчение режима в Москве не надо расценивать как отмену всех ограничений. "Никто не отменял масочный режим, никто не отменял гигиену, никто не отменял рекомендации по тому, чтобы люди не были в толпе, чтобы не ездили куда ни попадя. <...> Мы не отменяем [ограничения], мы переходим в другую, я бы так сказал, адекватную реакцию на ту ситуацию, которая сейчас сложилась", - заключил он.

С 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Должны вновь заработать социальные карты для проезда в общественном транспорте. Возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, вернутся к своей деятельности в обычном режиме общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.