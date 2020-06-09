Жара в Крыму установила три новых температурных рекорда

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Абсолютный максимум температуры 94-летней давности, а также рекорды двухтысячных годов превышены за последние три дня в Крыму. Об этом сообщил во вторник ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Погоду на полуострове сейчас определяют тропические воздушные массы, которые принесли жару в выходные дни (6-8 июня), сообщается на сайте гидрометцентра.

"Перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в городе Симферополе 6 июня - [плюс] 32,6 градуса, что на 1,5 градуса выше [31,1, зафиксированного в 2014 году]. 7 июня - 32,3 градуса, что выше абсолютного максимума 1924 и 2000 годов на 0,8 градуса. 8 июня температура составила 34,4 градуса, что на 1,9 выше [32,5 градуса в 2009 году]", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что теплые тропические массы в Крыму продержатся до субботы, 13 июня, затем им на смену придет атмосферный фронт, который принесет дожди и небольшое похолодание.

В Крыму до 12 июня с установлением жаркой погоды также объявили высокую степень пожароопасности. В пресс-службе республиканского МЧС в сообщили, что число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в пять раз, ландшафтных - на 38%.