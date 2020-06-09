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ДТП с участием Михаила Ефремова

В "Современнике" прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Директор театра Игорь Попов отметил, что "Современник" не останется безучастным, но пока никто из труппы инициативы не проявлял

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ДТП на Смоленской площади в Москве с участием актера Михаила Ефремова стало трагедией для семей обеих сторон, а также для русского искусства в целом.

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ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил директор театра "Современник" Игорь Попов.

"Произошла настоящая трагедия для всех. Для семьи Сергея Захарова (водителя, получившего смертельные травмы - прим. ТАСС). И для семьи Михаила Ефремова, и для русского искусства", - сказал он.

По его словам, театр не останется безучастным, но на данный момент в труппе пока инициативы никто не проявлял. "С 17 марта театр не работает, труппа в отпуске", - пояснил директор.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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