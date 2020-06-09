ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ПФР во вторник.

"Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход", - сказали в ПФР.

В ведомстве добавили, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.

Кроме того, выплаты могут получить граждане, взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 280 опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тыс. россиян. Для получения средств необходимо до 1 октября подать заявление через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется - право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ", - добавили в фонде.