Крымских обманутых дольщиков будут информировать о ситуации с домами в WhatsApp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Крымский фонд защиты прав обманутых дольщиков будет через WhatsApp распространять информацию о ситуации с домами пострадавших участников строительства в Ялте, Алуште и Феодосии. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства Крыма.

"Определен новый формат оперативного взаимодействия с дольщиками. Теперь Крымским республиканским фондом (http://fondcrimea214.ru/) защиты прав граждан-участников долевого строительства созданы группы в мессенджере WhatsApp. За каждой группой закреплен работник фонда, который будет осуществлять информирование в группе, а также взаимодействие в телефонном режиме с представителями инициативной группы. В таких группах в рабочее время возможен полноценный и быстрый обмен информацией, документами и новостями абсолютно со всеми участниками строительства", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Он призвал дольщиков задавать все возникающие вопросы в соответствующих группах в WhatsApp, чтобы сократить документооборот. "При необходимости получения официальных ответов прошу направлять обращения через определенных вами активистов. Прошу придерживаться новых правил для упорядочения информационного взаимодействия", - добавил Кабанов, слова которого также приводятся на сайте.

В Крыму сейчас насчитывается более 1,5 тыс. официально признанных пострадавшими участников долевого строительства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.