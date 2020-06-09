Матвиенко просит губернаторов помогать в организации отдыха всем детским лагерям

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила глав регионов оказывать поддержку всем детским оздоровительным лагерям в вопросах подготовки к летнему отдыху, не разделяя их на частные и государственные.

"Прошу вас, уважаемые руководители регионов, не делить учреждения отдыха на государственные и частные. Необходимо оказывать конкретную поддержку всем детским оздоровительным лагерям независимо от форм собственности", - сказала Матвиенко во вторник в ходе совещания с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Она напомнила, что ограничения в сфере летнего отдыха детей начнут постепенно сниматься с 1 июля. "При этом, безусловно, перезапуск оздоровительной кампании должен осуществляться при неукоснительном соблюдении всех санитарных требований. Роспотребнадзор, в частности, предлагает сократить длительность смен до двух недель, обеспечить тестирование отдыхающих детей, укомплектовать все лагеря подготовленными медицинскими работниками. Предложения разумные, но выполнить их на местах будет крайне непросто", - сказала спикер Совфеда.

Сенатор отметила, что остается еще много вопросов, в том числе за чей счет будут закупаться тесты, нужно ли вообще тестировать детей, как привлечь в необходимом количестве в детские лагеря квалифицированных медиков, "учитывая, что многие из них заняты в борьбе с коронавирусом"?

"Здесь, конечно, нужно подключиться местным органам власти. Надо не в ущерб безопасности и здоровью детей (это самое главное, конечно) находить, где это возможно, гибкие решения, вести постоянный диалог с Роспотребнадзором и Минздравом, подключать некоммерческий сектор и социально ориентированный бизнес", - считает председатель верхней палаты парламента.