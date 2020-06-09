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Эксперты рассказали, текстами и переводами каких песен интересовались россияне на изоляции

По данным музыкального сервиса "Звук", чаще всего россияне за этот период открывали тексты песен "РАТАТАТАТА", "Корономинус" и "Луна не знает пути"

Тексты песен "РАТАТАТАТА", "Корономинус" и "Луна не знает пути" оказались самыми популярными у россиян за время карантина, свидетельствуют аналитические данные музыкального сервиса "Звук".

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"За последние два месяца россияне стали в два раза чаще просматривать тексты песен, а также интересоваться переводами треков с английского на русский в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков сервиса, за последний год больше всего россияне подпевали таким трекам, как "Любимка", "Увезите меня на Дип-хаус", а также "Комета". В десятку песен с популярными текстами вошли "Грустная Песня", "Патамушка", "Пчеловод", "2 типа людей", кавер "Плачу на техно" и "Da Da Da".

Чаще всего россияне пользовались функцией перевода текста в реальном времени при прослушивании треков "UNO", "Bad Guy", "Dance Monkey", а также ремикса на песню "Roses". В основном пользователи обращаются за переводами песен в жанре поп, хип-хоп и альтернативный рок.

"Звук" - первый музыкальный сервис, который запустил переводы английских песен с привязкой к треку во время проигрывания. Воспользоваться функцией можно в мобильном приложении "Звук".

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