В соцсетях нашли 218 фейков о голосовании по конституции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Волонтеры Лиги безопасного интернета с 5 июня выявили более 200 недостоверных сообщений о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Об этом сообщает пресс-служба организации во вторник.

Недостоверные посты о предстоящем голосовании распространяются в тех же группах и сообществах в соцсетях, где ранее были обнаружены фейки о коронавирусе, отметили в пресс-службе. "С 5 июня волонтеры лиги обнаружили 218 недостоверных сообщений о предстоящем голосовании, которые имеют признаки сознательного распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений", - говорится в пресс-релизе.

В лиге полагают, что большинство фейков распространяется организованно. "В последние дни нами зафиксировано появление ряда фейковых сообщений в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию России. Безусловно, появление фейков связано с тем, что тема предстоящего референдума стала резонансной в последнюю неделю и активно обсуждается в обществе", - приводит пресс-служба слова директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Среди примеров недостоверных сообщений в лиге назвали фейки о том, что при голосовании не нужно предъявлять паспорт, а также о том, что граждане, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут принять участие в голосовании.

В лиге напомнили, что на официальных порталах конституция2020.рф и ЦИК РФ говорится о том, что бюллетени для голосования выдаются при предъявлении паспорта или документа, заменяющего его, "принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане РФ, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда". Никаких требований по проведению вакцинации участников голосования в постановлении не содержится, подчеркнули в пресс-службе.