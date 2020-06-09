У мэра Хабаровска подтвердился коронавирус

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Медики подтвердили коронавирусную инфекцию у мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Об этом он написал на своей странице в Instagram во вторник.

Четвертого июня Кравчук сообщил о заболевании у члена семьи и ушел на самоизоляцию. Обязанности мэра исполняет вице-мэр Ирина Шапиро. Восьмого июня мэра госпитализировали. "Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на СОVID-19. К сожалению, результат положительный", - написал Кравчук.

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