{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

У мэра Хабаровска подтвердился коронавирус

Сергей Кравчук остается под наблюдением врачей

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Медики подтвердили коронавирусную инфекцию у мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Об этом он написал на своей странице в Instagram во вторник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые Хабаровчане! ⠀ Читаю комментарии и благодарю вас за поддержку! Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. ⠀ Остаюсь под наблюдением врачей. Буду держать вас в курсе. Дорогие хабаровчане, еще раз обращаюсь к вам: ситуация по коронавирусу в городе сложная! Главной защитой является соблюдение дистанции, масочного режима, режима дезинфекции. Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена. ⠀ Желаю всем крепкого здоровья!

Публикация от Сергей Кравчук (@kravchuk.official)

Четвертого июня Кравчук сообщил о заболевании у члена семьи и ушел на самоизоляцию. Обязанности мэра исполняет вице-мэр Ирина Шапиро. Восьмого июня мэра госпитализировали.

"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на СОVID-19. К сожалению, результат положительный", - написал Кравчук.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он сообщил, что остается под наблюдением врачей. "Дорогие хабаровчане, еще раз обращаюсь к вам: ситуация по коронавирусу в городе сложная! Главной защитой является соблюдение дистанции, масочного режима, режима дезинфекции. Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена", - написал Кравчук.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главы регионов принимают решения по особенностям режима из-за коронавируса, основываясь на мнении экспертов
Читать полностью