В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.

Ранее депутат Мосгордумы Михаил Тимонов разместил в своих социальных сетях проект постановления, согласно которому 9 депутатов от трех фракций - КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко", - выступают с инициативой о выражении недоверия председателю городской думы и о его смене. По их мнению, действующий председатель не может выстроить конструктивную работу в парламенте, взаимодействие с мэрией, а также предоставил недостаточное количество документов о росте своего дохода.

"Как только проект поступит в установленном порядке, он, безусловно, будет рассмотрен", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова цитирует пресс-служба.

Согласно регламенту думы, после рассмотрения и принятия проекта постановления, по данному документу проводится тайное голосование. Полномочия председателя думы могут быть прекращены досрочно в результате выраженного ему недоверия большинством от установленного числа депутатов. В случае Мосгордумы седьмого созыва, если за недоверие выскажется 23 и более из 45 депутатов, то результаты тайного голосования оформляются соответствующим постановлением.

Ранее Шапошников сообщил ТАСС о том, что рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг. О каких именно бумагах идет речь, он тогда не сказал. Затем он уточнил, что ценные бумаги, продажа которых позволила ему увеличить свой годовой доход в 80 раз, были акциями АО "Северянин". Сделка по продаже их 100-процентного пакета составила 1,9 млрд рублей.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября 2019 года в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. После принятия присяги депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов; во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов; в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" пять членов; фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 членов. Также в столичном парламенте вновь создана фракция партии "Яблоко", в ее состав вошли четыре депутата.