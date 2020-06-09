В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной

"Почему слишком стремительное? Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься по истечении еще одной или двух недель, это же не полная отмена", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решения мэра столицы Сергея Собянина о снятии ограничений.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.

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Представитель Кремля подчеркнул, что главы регионов принимают решения по особенностям режима из-за коронавируса, основываясь на мнении экспертов.

Кремль также констатирует возросшую дисциплину москвичей по соблюдению ограничений, связанных с распространением коронавируса. "Действительно были моменты, когда дисциплина в плане соблюдения эпидемиологических ограничений оставляла желать лучшего [в столице], но по мере того, как возрастал уровень информирования населения, по мере того, как приходило лучшее понимание опасности этой пандемии, этого вида инфекции, конечно, лучше стали соблюдаться все ограничения", - сказал Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что со вторника в Москве прекращают действовать самоизоляция, пропускной режим и график прогулок.