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ЦИК и Роспотребнадзор займутся эпидбезопасностью во время голосования 1 июля

Дмитрий Песков не прокомментировал ответственность глав регионов за распространение коронавируса во время проведения голосования по поправкам в конституцию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вопросами обеспечения безопасности во время голосования по поправкам в конституцию занимается Центризбирком в тесном контакте с Роспотребнадзора, заверил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Процесс подготовки [к голосованию] находится в прерогативе этого ведомства [Центризбиркома], которое работает в самом тесном взаимодействии с ведомством Анны Поповой [Роспотребнадзор]", - сказал представитель Кремля журналистам. Он не стал отвечать на вопрос об ответственности глав регионов за распространение коронавируса во время проведения голосования по поправкам в конституцию. "Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому", - пояснил Песков.

Президент РФ Владимир Путин назначил датой проведения голосования поправкам к конституции 1 июля.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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