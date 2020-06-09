ЦИК и Роспотребнадзор займутся эпидбезопасностью во время голосования 1 июля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вопросами обеспечения безопасности во время голосования по поправкам в конституцию занимается Центризбирком в тесном контакте с Роспотребнадзора, заверил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Процесс подготовки [к голосованию] находится в прерогативе этого ведомства [Центризбиркома], которое работает в самом тесном взаимодействии с ведомством Анны Поповой [Роспотребнадзор]", - сказал представитель Кремля журналистам. Он не стал отвечать на вопрос об ответственности глав регионов за распространение коронавируса во время проведения голосования по поправкам в конституцию. "Этот вопрос нужно задавать Центризбиркому", - пояснил Песков.

Президент РФ Владимир Путин назначил датой проведения голосования поправкам к конституции 1 июля.