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В ГИБДД опровергли информацию об ужесточении наказания за нарушения ПДД

Изменения в федеральном законодательстве публикуются на официальном портале проектов нормативных правовых актов, напомнили в ведомстве
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения, появляющуюся в интернете. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В сети Интернет и социальных сетях со ссылкой на распорядительные акты должностных лиц органов государственной власти распространяется информация об ужесточении законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов. Как правило, эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности.

По данным ГИБДД, уже заблокировано 50 вводящих в заблуждение публикаций и 15 каналов, их распространяющих.

ГИБДД напомнила, что ответственность за нарушения на дорогах устанавливается федеральным законодательством, изменения в которое публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А утвержденные поправки выкладываются на официальный интернет-портал правовой информации.

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